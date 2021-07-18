مسؤول تركي: على السوري أن يضحك للتركي مهما أساء له

العالم - سوريا

وخلال لقاء له مع “تلفزيون سوريا” المعارض كان قد نشر قبل شهر وتم تداوله على تويتر في الساعات القليلة الماضية، طلب “أتاجان” من جميع السوريين كباراً وصغاراً أن يبتسموا للتركي ولو أساء لهم لأن الأخير عابس دائماً على حد قوله، مشيراً إلى أن التركي لن يقصد الإساءة (يعني ممكن يضربك بس ما قصدو الإساءة)، مضيفاً أن طبيعة المواطن التركي وتربيته وعمله جعلت منه عابساً ومنغلقاً على نفسه وفق “أتاجان”.

عضو الحزب الحاكم قال أن السوري ضيف ومن الضروري أن يعرف وأن يعلم كيف سيتعامل مع مستضيفيه الأتراك داعياً السوريين للابتسام بشكل دائم أمام الأتراك العابسين وتابع “أتاجان” أنه حتى ولو تصرف التركي على نحو خاطئ يجب على السوري أن يقول له عفواً قائلاً: «مافيها شي بيخجل عحالو يعني مافيها شي».

يشار إلى أن عدة حوادث عنصرية واجهها اللاجئون السوريون في “تركيا” خلال السنوات الماضية على يد مواطنين أتراك، إلى جانب تضييق الحكومة التركية على تحركات اللاجئين السوريين وشنّها حملات ترحيل مخالفة للقانون الدولي.