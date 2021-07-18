القبائل العربية في دير الزور تنتفض بوجه الاحتلال الأمريكي

العالم - سوريا

وأكدت مصادر محلية في المنطقة أن الاشتباكات بدأت فجر اليوم بعد هجوم مسلح شنته فصائل شعبية من أبناء قبيلة “العكيدات العربية” والعشائر الأخرى على مواقع القوات الموالية للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان، في رد على قيام مجموعة مسلحة من القوات فجر أمس الجمعة باقتحام البلدة وقتل رجل وابنه من أبناء القبيلة.

وأشارت المصادر لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن مسلحي القوات الموالية للاحتلال الأمريكي، حاصروا مدينتي الشحيل وهجين.

وتعتبر بلدات ومدن ذيبان والشحيل وهجين معقلا لقبيلة “العكيدات العربية” المناهضة لاحتلال الجيش الأمريكي لحقول النفط ونهبها شرقي سوريا.

المصادر ذكرت أن متعب شريدة الغدير وابنه أحمد قتلا فجر يوم أمس الجمعة على يد “قوات سوريا الديمقراطية “قسد” (الموالية للولايات المتحدة)، خلال عملية مداهمة نفذها مسلحو القوات مدعومين بطائرات الاحتلال الأمريكي في ذيبان دون معرفة الأسباب، ما استدعى حالة من الغضب العشائري والشعبي العارم في البلدة، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين الطرفين.

وأوضحت أن رتلا عسكريا يضم مدرعات هامر تابعة لـ”قسد” اقتحمت أحياء مدينة الشحيل، حيث توجه قسم منها إلى ضفاف نهر الفرات، فيما نصب قسم آخر حواجز ضمن المنطقة.

هذا واقتحمت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الأميركي الشحيل من جهة منطقة العتال، ومن جهة الحوايج ومن جهة حقل” العمر النفطي”.

وذكرت المصادر أن هذه الاقتحامات أثارت حالة من الرعب في صفوف المدنيين في الشحيل، خصوصا انها ترافقت مع حملة اعتقالات كبيرة بحقهم.

وأكدت مصادر عشائرية لـ”سبوتنيك” أن تحليقا كثيفا للطيران المروحي التابع للاحتلال الأميركي شهدته سماء منطقة البصيرة والشحيل بريف ديرالزور الشرقي فجر اليوم السبت، مع إلقاء عدد من القنابل المضيئة والحرارية وسط أنباء عن تنفيذها إنزالا جويا في المنطقة.

كما انتشر مسلحو “قسد” في سوق هجين شرقي ديرالزور، حيث تمت مصادرة 10 دراجات نارية بذريعة حظرها.