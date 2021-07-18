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اتفاق 'أردني سوري'.. ما علاقة 'ميناء العقبة'؟

اتفاق 'أردني سوري'.. ما علاقة 'ميناء العقبة'؟
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

تحدث نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، “ضيف الله أبو عاقولة”، عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص بدمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة، بحسب وسائل إعلام.

العالم - سوريا

وقال أبو عاقولة ” إن «هذا القرار سينعكس إيجاباً في ارتفاع حجم العمل في الميناء، حيث تمّ جذبهم عن طريق خصومات وأسعار تفضيلية».

وطالب أبو عاقولة جميع الجهات بالعمل على «رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع، تسهيلاً لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر، الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة».

كما أشار أبو عاقولة أيضاً «إلى ضرورة إيجاد بديل إلكتروني عن الاجراء الروتيني والورقي في أخذ موافقة الملكية الفكرية للبضائع، وذلك لمنع تأخير البضائع نتيجة الاجراء الروتيني والبيروقراطي الذي يستمر من 8 إلى 15 يوماً ما بين صدور الكتب الرسمية إلى أخذ الموافقات اللازمة عليها، وهو ما يعرض التاجر أو المستورد إلى مزاجية أحياناً في التعامل مما يتسبب في تأخير الانتهاء من تسيير البضائع».

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