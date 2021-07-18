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الحرم المكي شبه فارغ والملاهي الليلية مكتظة

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

 بدء مناسك الحج للمقيمين داخل السعودية فقط، وسط خيبة أمل ملايين المسلمين الراغبين باداء الفريضة

مزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق....

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