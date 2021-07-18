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الأردن يوجه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأردن يوجه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في الأقصى
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها السماح اليوم باقتحامات المتطرفين للمسجد وبأعداد كبيرة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين.

العالم - الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان، اليوم الأحد، إن التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني وللقانون الدولي ولالتزامات "إسرائيل" كقوة قائمة بالاحتلال في القدس المحتلة.

وبين الفايز أن الوزارة وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها الكيان الإسرائيلي بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وشدد الفايز على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

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الأردن يوجه مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الاحتلال في الأقصى