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أوبك+.. زيادة حصة الإمارات النفطية على حساب السعودية

أوبك+.. زيادة حصة الإمارات النفطية على حساب السعودية
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

توصلت الدول الأعضاء في “أوبك+” على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا وخفض الانتاج السعودي، في ما اعتبر استسلاما سعوديا أمام الامارات.

العالم - الامارات

وأضافت مصادر لوكالة “رويترز”، أن التحالف النفطي اتفق اليوم الأحد على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا.

كما وافقت “أوبك+” على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022، مع الإبقاء على تمديد إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022.

وحسب المصادر، فقد وافقت المجموعة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 من 11 مليونا سابقا.

وذكرت مسودة بيان لـ”أوبك+” أنها تهدف لإنهاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق.

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أوبك+.. زيادة حصة الإمارات النفطية على حساب السعودية