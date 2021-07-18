الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الولايات المتحدة ومأزق وجودها العسكري في العراق

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

ركزت الحلقة من برنامج "قلم رصاص" على معاهد ومراكز ابحاث ودراسات امريكية تركز على الاستراتيجية الامريكية الجديدة في الشرق الاوسط.

والبداية ما كتبه مايكل نايكس في معهد واشنطن، ومتخصص بالشؤون العسكرية والامنية للعراق وايران واليمن ودول الخليج الفارسي، وكتب تحت عنوان "بايدن" يريد مغادرة الشرق الاوسط لكنه تائه في دائرة قصف شرس في العراق.

ويقول مايكل: يبدو ان الرئيس الامريكي جو بايدن بصدد القيام بما تتحدث عنه كل ادارة امريكية ولكنها لا تنجح ابدا في فعله، هو اخراج القوات الامريكية من الشرق الاوسط الادارة في واشنطن عالقة في حلقة مفرغة تقوم على استخدام الضربات الصغيرة الطفيفة الاثر في محاولة لردع الميليشيات في العراق وسط تجنب التصعيد، ولكن انصاف الحلول هذه لا تحقق النتائج المرجوة.

يناقش البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

علي فضل الله – استاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي

روابط ذات صلة

الخارجية النيابية العراقية: قرار البرلمان باخراج القوات الاجنبية 'خط احمر'

تفاصيل جديدة بشان الضربات الجوية عند الحدود العراقية السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الانتهاكات الإسرائيلية بذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى + فيديو

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-07-2021

رئيس الوزراء التونسي يصف أزمة الأكسجين في المستشفيات بـ'سيرك'

القبض على أمريكية اقتلعت 13 سنا من مريضة بعد تخديرها!

زلزال بقوة 5.7 درجات في محافظتي بوشهر وفارس جنوبي ايران

وضع كافة المؤسسات الصحية بتونس على ذمة الدولة لمجابهة كورونا