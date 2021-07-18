الولايات المتحدة ومأزق وجودها العسكري في العراق

والبداية ما كتبه مايكل نايكس في معهد واشنطن، ومتخصص بالشؤون العسكرية والامنية للعراق وايران واليمن ودول الخليج الفارسي، وكتب تحت عنوان "بايدن" يريد مغادرة الشرق الاوسط لكنه تائه في دائرة قصف شرس في العراق.

ويقول مايكل: يبدو ان الرئيس الامريكي جو بايدن بصدد القيام بما تتحدث عنه كل ادارة امريكية ولكنها لا تنجح ابدا في فعله، هو اخراج القوات الامريكية من الشرق الاوسط الادارة في واشنطن عالقة في حلقة مفرغة تقوم على استخدام الضربات الصغيرة الطفيفة الاثر في محاولة لردع الميليشيات في العراق وسط تجنب التصعيد، ولكن انصاف الحلول هذه لا تحقق النتائج المرجوة.

يناقش البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:



علي فضل الله – استاذ في العلوم السياسية والقانون الدولي