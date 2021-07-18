ثلاثي الإرهاب.. اليمن يفضح علاقة السعودية وامريكا بالقاعدة في البيضاء

وزارةُ حقوقِ الإنسان اليمنية دانتْ بأشدِ العبارات إقدامَ مرتزقةِ العدوانِ السعودي من عناصرِ القاعدة وداعش على ارتكابِ جريمةٍ مروعة بحقِ الأسرى، وقالتْ إنّ إعدامَ الأسرى والتمثيلَ بجثثِهم عمليةٌ إرهابية دأبَ عليها مرتزقة العدوانِ السعودي الاماراتي في اليمن.

واستنكرتْ العديدُ من الوزاراتِ والجمعياتِ والمؤسسات في اليمن المواقفَ المتخاذلة للمجتمع الدولي والأممِ المتحدة ومنظماتِها والصليبِ الأحمر الذين لم يُحركوا ساكناً إزاءَ هذه الجريمة.

الى ذلك حمّلَ رئيسُ اللجنةِ الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى السعودية وامريكا المسؤولية، مضيفاً أنّ أمريكا تبنّتْ معركةَ البيضاء منذُ بدايتِها وما حدَثَ من جريمةٍ بحقِ الأسرى يؤكدُ علاقةَ هذه العناصر بالولايات المتحدة.

وأشارَ إلى أنّ صمتَ المنظماتِ التابعة للأمم المتحدة يفضحُ تواطؤَ هؤلاءِ مع ما يَجري من جرائمِ حربٍ بحقِ الأسرى في اليمن، داعياً الأممَ المتحدة والمبعوثَ الأممي الجديد لإدانةِ ما يَحدُثُ بحقِ الأسرى من جرائمِ حربٍ واتخاذِ موقفٍ صريحٍ وواضح.

فما هو الهدفُ من هذه الجرائمِ الوحشية بحق الاسرى في اليمن؟

وما هدفُ واشنطن والرياض من دعمِ الجماعاتِ الارهابية في اليمن؟

وكيفَ يمكنُ منعُ تَكْرارِ هذه الجرائمِ الفضيعة؟

هذه الاسئلةُ وغيرُها نطرحُها على ضيف هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

من صنعاء.. مستشار المجلس السياسي الاعلى محمد طاهر انعم

من بيروت.. المحلل السياسي اليمني طالب الحسني