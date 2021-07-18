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إصابات 'كورونا' تزداد بين صفوف المستوطنين الصهاينة

إصابات 'كورونا' تزداد بين صفوف المستوطنين الصهاينة
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسجيل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا نهاية الأسبوع، بينها 1118 إصابة يوم الجمعة.

العالم - الاحتلال

فيما سجلت أمس السبت 430 إصابة، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، وكذلك الفحوصات الموجبة التي توقفت عند 1.47%.

ووفقا لبيانات الوزارة، فقد ارتفعت الحالات النشطة إلى 6622 إصابة غالبيتها بالطفرة الهندية، بتسجيل 430 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سُجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، قرابة 851.142 إصابة، حسب ما نقله موقع عرب 48.

واستمر الارتفاع بالإصابات الخطيرة، حيث يرقد 63 مصاباً بالمستشفيات بحالة خطيرة، بينهم 16 مصاباً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأُعلن نهاية الأسبوع عن تسجيل وفاتين، ليرتفع إجمالي وفيات "كورونا" إلى 6448 وفاة.

وجددت صحة الإحتلال فحوصات "كورونا"، مع تفشي الطفرة الهندية، حيث أُخذ يوم أمس السبت، 29475 عينة مخبرية لاكتشاف "كورونا"، أظهرت النتائج أن 1.47% منها موجبة.

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