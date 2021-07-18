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الرئيس الأسد يتناول الشاورما برفقة عائلته بين الناس بعد أدائه القسم

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس السوري بشار الأسد، برفقة عائلته حي الميدان الدمشقي، بعد أدائه القسم الدستوري لولاية جديدة، أمس السبت، وتناول "الشاورما" في الحي الشعبي.

العالم - سورية

وبعد انتهاء مراسم القسم الدستوري، استقبل الرئيس الأسد وزير خارجية الصين والوفد المرافق له.

ليقوم، مساء اليوم ذاته، باصطحاب عائلته إلى حي الميدان الدمشقي المعروف بازدحامه الدائم وخاصة في المساء وقبيل عيد الأضحى المبارك، حيث تناول معهم "الشاورما" وتحدث مع الناس والتقط الصور التذكارية بعفويته وتواضعه اللذين اعتاد عليهما كل الشعب السوري، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

هذا وأدى الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة مدتها 7 سنوات، بعد فوزه بأغلبية أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التي جرت يوم 26 أيار/مايو الماضي.

وبحسب الرئاسة السورية، حضر مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس بشار الأسد في قصر الشعب، رئيس وأعضاء مجلس الشعب.

گالری

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