ياسمين عبد العزيز في غيبوبة بعد عمل جراحي وزوجها يسأل الدعاء لها

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، يرافقها حاليا داخل المستشفى، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفا أن الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

وتصدرت ياسمين عبد العزيز، تريندات البحث الأكثر تداولا على موقع "غوغل" ، بسبب مرضها الناتج عن خطأ طبي في أثناء إجراء عملية جراحية في الرحم.

وقالت صحيفة "الوطن" نقلا عن صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز للصحيفة: "هي تمر بحالة صحية خطيرة إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية"، موضحة أنها على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة أخرى.

وقال الفنان المصري تامر مجدي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إن: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء اجرأها عمليه وإصابتها بتلوث بكتيري ..أرجوكم أرجوكم ادعولها ...الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".

وكانت ياسمين تجري عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم، مؤكدة أنها تعرضت لخطأ طبي استلزم بقائها في العناية المركزة وتجهيزها لجراحة ثانية.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية، أمس السبت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.