الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: ميركل تطالب بـ"الإسراع" في مكافحة التغير المناخي بعد الفيضانات في المانيا

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخلافات بين المغرب والجزائر تدخل مرحلة أكثر حدة على المستوى الدبلوماسي

الصحة العراقية تعلن عدد الاصابات والوفيات الجديدة بكورونا

الخارجية العراقية تبين حقيقة الانباء عن "تجاوز" طال أحد مواطنيها في لبنان

وزير الخارجية الصيني: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سورية

جدل في الأردن بعنوان 'إجباريّة التطعيم' يُطلق حملة لـ'إسقاط قانون الدفاع'

غدا.. وفد وزاري سعودي بزيارة رسمية في العراق