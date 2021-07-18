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امريكا تدعو لأول اجتماع شخصي لقادة دول "التحالف الرباعي"

امريكا تدعو لأول اجتماع شخصي لقادة دول
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

صرحت مصادر دبلوماسية أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترحت على اليابان وأستراليا والهند عقد أول اجتماع شخصي لقادة دول التحالف "الرباعي" في واشنطن أواخر سبتمبر المقبل.

العالم - الاميركيتان

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن هذا الاجتماع الذي سيعقد وجها لوجه يأتي عقب أول قمة رباعية عقدت افتراضيا في مارس الماضي، وسيؤكد الوحدة بين الديمقراطيات الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط تزايد إصرار الصين.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تعقد قمة الرباعي بعد جلسة النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في سبتمبر في نيويورك.

وكان كورت كامبل، منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ في البيت الأبيض، قد ذكر خطة الولايات المتحدة لاستضافة أول قمة شخصية لتحالف الرباعي في واشنطن في الخريف.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج لقاح فيروس كورونا والتعاون المحتمل في مشاريع البنية التحتية، حسبما أوضح كامبل.

وتهدف هذه الخطوة فيما يبدو إلى مواجهة الصين، التي يعتقد أنها تزيد من نفوذها من خلال ما يسمى بدبلوماسية اللقاحات عبر تقديم جرعات إلى الدول النامية، وكذلك من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الصينية للاستثمار في البنى التحتية.

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امريكا تدعو لأول اجتماع شخصي لقادة دول "التحالف الرباعي"

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