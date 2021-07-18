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الخارجية العراقية تبين حقيقة الانباء عن "تجاوز" طال أحد مواطنيها في لبنان

الخارجية العراقية تبين حقيقة الانباء عن
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، على "تجاوز" طال أحد مواطنيها في مطار رفيق الحريري في بيروت.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي: "بعد ما تم تداوله حول حادثة التجاوز على أحد المواطنين العراقيين الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، قامت سفارتنا في بيروت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث".

وأضاف: "تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم أعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة، وقد وجه مدير عام الأمن اللبناني بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا السياق".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تداولت خلال الساعات الماضية معلومات تفيد بتعرض عراقيين إلى الاعتداء من قبل أحد عناصر الأمن في مطار بيروت بعد احتجاجهم على تأخر إجراءات الدخول إلى لبنان.

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