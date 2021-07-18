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زنكنة: اوبك+ لا تستطيع تجاهل موضوع عودة ايران لاسواق النفط العالمية

زنكنة: اوبك+ لا تستطيع تجاهل موضوع عودة ايران لاسواق النفط العالمية
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الايراني "بيجن نامدار زنكنة" : ان مجموعة "اوبك بلس" لا تستطيع ان تتجاهل موضوع عودة ايران الى اسواق النفط العالمية بعد رفع الحظر عن البلاد.

العالم- ايران

وفي تصريح للصحفيين، عقب اجتماع اوبك بلس التاسع عشر اليوم الاحد، اشار زنكنة الى تعليق الدورة الثامنة عشرة لهذا الاجتماع اثر معارضة الامارات؛ مضيفا : اننا اليوم اتفقنا على زيادة انتاج الخام الى 400 الف برميل شهريا.

واضاف، انه "لاعلاقة للنقاش مع الامارات، بعودة النفط الايراني الى الاسواق العالمية".

ولفت زنكنة، بان الاشهر الـ15 القادمة ستشهد زيادة بواقع 5.8 مليون برميل في سقف الانتاج، وان اجتماع اوبك بلس القادم سيعقد في اول سبتمبر 2021.

وشدد على ان عودة ايران وسط هذه المستجدات، امر هام لا يمكن لمجموعة اوبك بلس تجاهله؛ مبينا ان حجم انتاج الخام الايراني سيشهد نموا كبيرا بعد رفع الحظر عن البلاد.

وتابع زير النفط الايراني وفقا لارنا ، انه ليس شرطا بان يؤدي قرار مجموعة اوبك بلس الاخير الى صعود اسعار النفط، غير انه لن يحدث عدم توازن في الاسعار ايضا.

واوضح، ان المطلوب من اوبك بلس وسط هذه المستجدات، ان يعيد الكمية المخفضة الى الاسواق؛ متوقعا حدوث ذلك نظرا لنمو الاقتصاد العالمي.

يذكر ان وزراء مجموعة أوبك بلس، قرروا في 22/7/2021، الغاء اجتماعهم الثامن عشر لمناقشة قضايا تتعلق بالإنتاج؛ بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لـ 8 أشهر إضافية.

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