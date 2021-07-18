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عشية رفع القيود.. بوريس جونسون إلى الحجر الصحي مجدداً!

عشية رفع القيود.. بوريس جونسون إلى الحجر الصحي مجدداً!
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للالتزام بالحجر؛ إثر إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بـ"كوفيد-19"، عشية رفع القيود الصحيّة المرتبطة بالوباء في بريطانيا، مما يفاقم المخاوف والارتباك.

العالم - اوروبا

وأفاد متحدث باسم داونينغ ستريت، اليوم الأحد، أن "جونسون" ووزير المال ريشي سوناك خالطا مصابا بـ"كورونا"، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع مع وزير الصحة ساجد جاويد الذي أعلن أمس عن إصابته بالفيروس.

وأضاف أن "جونسون" و"سوناك" لن يخضعا لحجر صحي كامل؛ لأنهما سيشاركان في برنامج تجريبي للفحوصات اليومية لكشف الإصابات سيسمح لهما بمواصلة العمل من داونينغ ستريت، لكن بعد تنديد المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تضع نفسها "فوق القانون"، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن الرجلين سيلتزمان بحجر كامل.

ويواصل "جونسون" عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد من تشيكرز، المقر الريفي لرئيس الوزراء في شمال غرب لندن.

وبريطانيا إحدى الدول الأكثر تضررا من كورونا في أوروبا بتسجيلها ما يزيد عن 128 ألف وفاة بالفيروس، وقد شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في تفشي العدوى وأحصت أمس أكثر من 54 ألف إصابة يومية.

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