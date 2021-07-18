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خبير مياه مصري: سد النهضة سيفشل بإتمام التخزين الثاني

خبير مياه مصري: سد النهضة سيفشل بإتمام التخزين الثاني
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك.

العالم - مصر

وأضاف شراقي في حديث خاص لـRT: توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة قريبا خلال يومين.

وتابع: "عند منسوب (573 م) سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وقال شراقي إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

وأشار إلى أنه "كانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 متر بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18,5 مليار متر مكعب".

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خبير مياه مصري: سد النهضة سيفشل بإتمام التخزين الثاني

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