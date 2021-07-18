مصر تفرج عن أكثر من 128 شخصا بينهم نشطاء وصحفيون

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كما أفرجت قوات الأمن فجر اليوم، عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نفاذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلهم أيضا.

وقالت مصادر قانونية لصحيفة "الشروق" المصرية إن القرارات تضمنت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم على ذمة القضايا المتهمين فيها.

كما قررت دوائر الجنايات على مدار الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل أكثر من 128 متهما بقضايا "إرهاب" مختلفة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المعتقلين الثلاثة اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، وهي الاتهامات التي ماتسندها السلطات عادة للمعارضين السياسيين، لاسيما الصحفيين والمدونين والناشطين المعارضين عبر مواقع التواصل.

يذكر أن الصحفي "معتز ودنان" كان متهما من قبل السلطات في قضيتين، الأولى برقم 441 لسنة 2018 صدر قرار سابق بإخلاء سبيله فيها، وهي القضية ااتي باتت معروفة إعلاميا بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع صحفيين وناشطين، لكنه خضع للتحقيق (التدوير) في قضية جديدة برقم 1898 لسنة 2020 بتهمة "الترويج لارتكاب أعمال إرهابية".

وكان "ودنان" أجرى حوارًا صحفيًا بموقع "هاف بوست"، في 11 فبراير/شباط 2018، مع المستشار "هشام جنينة"، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، نشر خلاله تصريحات على لسان الأخير كشفت عن وقائع فساد ضخمة بالبلاد.

وألقت قوة أمنية القبض على "ودنان" بمنطقة المنيب بالجيزة، جنوبي العاصمة المصرية، في 16 من نفس الشهر.

أما "مصطفى الأعصر"، فقد تم إلقاء القبض عليه أيضا في فبراير 2018، واتهامه في القضية رقم 1898 لسنة 2019 بـ"الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة".

بينما ألقت السلطات القبض على المحامية الحقوقية "ماهينور المصري" في 22 سبتمبر/أيلول 2019، من أمام مقر نيابة أمن الدولة، أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية.