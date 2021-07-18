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زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب المنطقة المحيطة بحدود محافظتي بوشهر وفارس جنوبي ايران

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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