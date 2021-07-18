السفارة المصرية بطرابلس تعيد 140 مصريا عالقا في ليبيا

العالم - مصر

وقال: "قامت السفارة المصرية بإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، التي يبعد بعضها 550 كيلو مترا عن العاصمة طرابلس، وجرى توفير الحاجات الضرورية العاجلة، والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم الأحد".

وأضاف: "وزير الخارجية سامح شكري كان قد وجه بضرورة إنهاء مشكلة المحتجزين المصريين المذكورين، ووضعها كأولوية على رأس جدول أعمال خلية الأزمة بوزارة الخارجية المنعقدة بصفة دائمة والمعنية بالتعامل مع مشاكل المصريين العالقين في ليبيا، وأن يتم ترحيلهم إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك".

وأشار إلى أن "السفارة في طرابلس قامت بالتنسيق مع السلطات الليبية، وبصفة خاصة مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمسؤولين بوزارة الداخلية، لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بترحيل المواطنين، ومع منظمة الهجرة الدولية لتخصيص طائرة بالكامل لنقل المواطنين المصريين الـ140 إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم تجميعهم من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا".

وتابع: "تشمل قائمة المرحلين 76 مواطنا كانوا محتجزين في مركز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية في مدينة درج بليبيا منذ 7 أشهر، و38 مواطنا من مركز احتجاز بورشادة غريانر، و19 مواطنا من مركز احتجاز طريق السكة، و4 مواطنين من مركز احتجاز عين زاره، و3 مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر".

وشددت السفارة المصرية، على أنها وبالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، تعمل على ترتيب برامج لـ"إعادة تأهيل المواطنين المصريين العائدين للقاهرة، لتسهيل إعادة دمجهم اقتصاديا واجتماعيا".