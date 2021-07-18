بعد رسالته للسيسي.. اعتقال رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق

العالم - مصر

وقالت تقارير إن قوات أمنية اقتحمت منزل "سلامة"، فجر الأحد، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكانت حملة قد انطلقت وشارك بها إعلاميون ومذيعون مصريون مقربون من السلطات، عقب مقال "عبد الناصر سلامة"، وصفته بـ"الخائن" وطالبت بمحاسبته، بعد ما قال، في مقاله، إن الرئيس المصري فشل في إدارة ملف "سد النهضة"، بعدما أعلنت إثيوبيا بدء الملء الثاني لخزان السد، مما سيؤثر على الحصة المائية لمصر، وأنه يجب عليه أن يتنحى، لخطورة تداعيات هذا الملف على وجود البلاد.

وخاطبت أسرة الصحفي عددا من الجهات لمجاولة معرفة مصيره، مؤكدين أن الاتصالات انقطعت معه، منذ اعتقاله.

وفي مقاله، اعتبر "عبدالناصر سلامة" أن "السيسي" مسؤول عن "إضاعة حق مصر التاريخي في النيل، عندما منح الشرعية للسد موضوع الأزمة بالتوقيع على اتفاقية 2015 المشئومة، (وكان يدرك عواقب ما يفعل)"، في إشارة إلى إعلان المبادئ الخاص بمشروع سد النهضة، الذي وقعه الرئيس المصري.

واعتبر الكاتب المصري أن "السيسي" منح "إعلان المبادئ" الشرعية مجددا بلجوئه لمجلس الأمن الدولي دون إعداد جيد، وعجزه عن اتخاذ قرار عسكري "يعيد القيادة الإثيوبية المتآمرة إلى صوابها"، حسب تعبيره، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على شراء الأسلحة.

وأضاف أن "الأمانة والشجاعة تقتضيان خروج الرئيس إلى الشعب بإعلان تنحيه عن السلطة، وتقديم نفسه لمحاكمة عادلة، عن كل ما اقترفته يداه"، مشيرا إلى تنازل الرئيس المصري عن جزيرتي البحر الأحمر (تيران وصنافير) للسعودية، وحقلي غاز بالبحر المتوسط لـ"إسرائيل"، فضلا عن خطر إهدار مياه النيل لصالح إثيوبيا، و"إهدار ثروات مصر على تسليح لا طائل من ورائه، وتكبيل البلاد بديون باهظة لن تستطيع أبداً سدادها".

واتهم "سلامة" الرئيس المصري بإشاعة حالة من الرعب والخوف بين المصريين بتهديدهم بنشر الجيش خلال 6 ساعات، وتقسيم المجتمع طائفياً ووظيفياً وفئوياً بخلق حالة استقطاب غير مسبوقة، وسجن واعتقال عشرات الآلاف بمبرر ودون مبرر، وتحويل سيناء إلى مقبرة لجنود الجيش وضباطه؛ "نتيجة إدارة بالغة السوء لأزمة ما كان لها أن تكون".