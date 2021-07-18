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وكالة الأنباء العراقية: زلزال بقوة 5.6 درجة يهز البصرة جنوبي البلاد

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

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