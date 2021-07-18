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رئيس الوزراء التونسي يصف أزمة الأكسجين في المستشفيات بـ'سيرك'

رئيس الوزراء التونسي يصف أزمة الأكسجين في المستشفيات بـ'سيرك'
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن نقص إمدادات الأكسجين في المستشفيات يسمح بانتشار أنباء متضاربة في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة إيقاف "هذا السيرك".

العالم - تونس

جاء هذا خلال إشرافه على اجتماع خلية الأزمة في مقر وزارة الصحة، مساء أمس السبت، بحسب موقع قناة "نسمة".

وبحث الاجتماع ضرورة ضمان تزود المستشفيات على المدى القصير والمتوسّط بمادة الأكسجين.

وأقر رئيس الوزراء التونسي بوجود مشكلة متكررة متعلقة بالمستوى الاتصالي في وزارة الصحة.

واعتبر المشيشي أن هذا المشكلة تسمح بانتشار أخبار متضاربة، مشيرا إلى ما جرى تداوله حول نفاد الأكسجين في مستشفى سوسة، مضيفا أنه ينبغي إيقاف ''هذا السيرك''.

وأكد المشيشي على ضرورة توفير الأكسجين في جميع المؤسسات الصحية، قائلا: ''ما يلزمش ينقص الأكسجين على حتى سبيطار في تونس".

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن أن تسمح السلطات مطلقا بالوصول إلى مرحلة قرب نفاد هذه المادة الحياتية.

ودعا رئيس الحكومة التونسية أعضاء خلية الأزمة إلى تقديم تقرير للوضع الصحي الحالي في البلاد.

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