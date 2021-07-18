أحمد قبلان: لبنان تحول الى ساحة متاريس دولية

العالم_لبنان

و قال قبلان اليوم الاحد في بيان له، الى انه السفيرة الأميركية سابقت الجميع بافتتاح السباق الإنتخابي من المنصة الغذائية التي نهشها الدولار الأميركي وحوّل أكثرية هذا البلد جوعى مُعدمين مع إصرار أميركي على منع أي إنقاذ دولي أو إقليمي إلا عبر أجندة استسلام سياسي وهذا ما يجب أن يدفع قوى هذا البلد لتأمين حماية سياسية قوية والإنطلاق من مبدأ المركب واحد والكارثة واحدة والمخاطر واحدة والنار واحدة والسقوط واحد، ما يفترض أن الإنقاذ واحد، والحلّ المُلحّ الآن يمرّ بوقف إطلاق النار سياسياً لأنه لم يبقَ عندنا مقدس إلا بقية هذا البلد فإذا طار البلد طارت مقدساتنا وصرنا شعباً نازحاً بوطن ضيّعه أهله.

وشدد قبلان على أن لمطلوب كسر الجليد لأن البلد لا يقوم إلا بتضامن قواه السياسية وتبديد القلق والإتفاق على المرحلة الجديدة، لأن الوضع السياسي بهذا البلد وصل لدرجة يحتّم علينا ضرورة الإتفاق على كلّ شيء قبل الموافقة على أي شيء، علّنا نخرج بحكومة غسيل قلوب تعيد الأمل بإطفاء نار هذا البلد المظلوم.

واعتبر أن الحل الملح الآن يمر بوقف إطلاق النار سياسيا لأنه لم يبق عندنا مقدس إلا بقية هذا البلد، فإذا طار البلد طارت مقدساتنا وصرنا شعبا نازحا بوطن ضيعه أهله، والمطلوب كسر الجليد لأن البلد لا يقوم إلا بتضامن قواه السياسية وتبديد القلق والإتفاق على المرحلة الجديدة، لأن الوضع السياسي وصل الى درجة يحتم علينا ضرورة الإتفاق على كل شيء قبل الموافقة على أي شيء، علنا نخرج بحكومة غسيل قلوب تعيد الأمل بإطفاء نار هذا البلد المظلوم.

