إستئناف محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما غدا

العالم - افريقيا

وحسب موقع سويس إنفو، يحاكم رئيس الدولة السابق في قضية رشاوى تعود إلى أكثر من عشرين عاما. وهو متورط في العديد من الفضائح والاتهامات بالفساد.

واندلعت أعمال العنف في التاسع من يوليو اليوم التالي لدخوله السجن بتهمة ازدراء القضاء، في معقله في كوازولو ناتال (شرق) قبل أن تمتد إلى جوهانسبرغ على خلفية البطالة المستشرية والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كوفيد.

وكان قد أُدين في نهاية يونيو لرفضه مرارا الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقق في فساد الدولة في عهده (2009-2018).

ويتهم أنصار زوما بإثارة فوضى في الأيام الأخيرة، وصفها الرئيس سيريل رامابوزا بأنها محاولة مدبرة لزعزعة استقرار البلاد.

ويحاكم الرئيس السابق الإثنين افتراضيا أمام محكمة بيترمارتسبرغ (شرق) لمواجهة 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من خمس شركات أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا للرئيس.

وهو متهم بحصوله على أكثر من أربعة ملايين راند (أو 235 ألف يورو بالسعر الحالي)، ولا سيما من مجموعة تاليس الفرنسية إحدى الشركات التي حصلت على العقد الضخم بقيمة نحو 2,8 مليار يورو.

كما تتم مقاضاة المجموعة الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

ونفى زوما كما تاليس، هذه الاتهامات على الدوام.