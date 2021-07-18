بذكرى "خراب الهيكل".. مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى + فيديو

العالم - فلسطين

منذ ساعات الصباح الباكر.. بدأ سوائب المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.. وصلت أعدادهم إلى أكثر من 2000 مستوطن تحت حماية جنود مدججين بالسلاح والعتاد بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم وسط جولات استفزازية في ساحاته وباحاته يقودها المتطرفان إيهودا غليك وبن حيفر.

وبالتزامن أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحرم ومنعت الدخول إليه و واصلت حصار العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة واعتدائها على المصلين والمرابطين وإخلائهم بالقوة، قبل أن تعتقل عددا منهم، وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وتطلق قنابل الصوت باتجاه المصلين استهدافا لاستقلالية الحرم القدسي في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومدروسة بغية السيطرة عليه وتهويده.

ومهدت قوات الاحتلال لاقتحامات المستوطنين لقبلة المسلمين الأولى ليلا بنصبها حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة، وتشديد إجراءاتها العسكرية وتنفيذ اعتداءات على المقدسيين قرب باب العامود.

ويتكرر هذا المشهد كل يوم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، يسمح لقطعان المستوطنين بأداء الطقوس التلمودية، بالمقابل يمنع المئات من المصلين للدخول والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

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