وزير الطاقة السعودي يعلن موعد خفض إنتاج النفط

العالم - السعودية

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عقب اجتماع تحالف "أوبك+": " سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف".

و أرسل نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك خطابا إلى الوزير السعودي يؤكد فيه دعم روسيا قرار مجموعة "أوبك+" التي أعلنت بختام اجتماعها تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من نيسان/ أبريل المقبل.

يذكر أن تحالف "أوبك+"، كان قد اتفق اليوم، على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً كل شهر، ويتوقع التحالف الانسحاب التدريجي من الالتزامات الحالية للحد من إنتاج النفط بمقدار 5.8 مليون برميل في اليوم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2022.

وبدأت اتفاقيات "أوبك+" المحدثة في أيار/ مايو 2020 مع خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، على أن تعاود الضخ تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022، ومع استقرار الوضع، تم تعديل القيود، واعتباراً من حزيران/ يونيو 2021، بلغت 6.2 مليون برميل يومياً. تم أخذ أساس المرجع للجميع هو تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولروسيا و السعودية - 11 مليون برميل يومياً.