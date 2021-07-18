الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سورية وايران تسعيان لإعادة ألق التبادل التجاري بينهما

سورية وايران تسعيان لإعادة ألق التبادل التجاري بينهما
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة أن الغرفة تسعى لإعادة ألق التبادل التجاري الحقيقي بين البلدين، وعليه تم وضع بنك أهداف جديدة لتحقيقها بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق بموضوع النقل،

العالم - سورية

مشيراً إلى وجود ضرورة لتسهيل عمليات الشحن ونحن نعمل لفتح قنوات نقل بحرية او برية او جوية منتظمة لكي نصل إلى الهدف الأساسي وهو رفع التبادل التجاري بين البلدين.

وتمنى من غرفة تجارة بغداد ان تمنح أهمية لقضية الترانزيت بين سورية والعراق وإيران للوصول إلى نتيجة لتفعيل خط الترانزيت ، مقترحاً أن يكون هناك اجتماع ثلاثي سوري ـ إيراني ـ عراقي على مستوى المعنيين والمختصين بهذا الشأن للوقوف على معوقات النقل والترانزيت لمعالجتها أملا ان يكون هناك اتفاق عربي ونظام معين للشحن والترانزيت يتم العمل به في جميع الدول العربية أو على الأقل ان يتم الاتفاق عليه بين دول الجوار مثل العراق والأردن ولبنان ، بحيث يكون عادلا للجميع برسوم موحدة للجميع..

تصنيف :

روابط ذات صلة

تداعيات استهداف الحشد الشعبي..وكيف تم إرضاء الامارات باتفاق اوبك؟

شاهد.. الاعتداء الجوي الأميركي الجديد على موقع للحشد الشعبي

وزير الخارجية الصيني: نعارض أي محاولة لتغيير النظام في سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مكالمة هاتفية بين سلطان عمان ومحمد بن سلمان

سورية وايران تسعيان لإعادة ألق التبادل التجاري بينهما

مهاتير محمد يطالب العالم بدعم الفلسطينيين وإدانة جرائم "إسرائيل"

إثيوبيا تهدد الإعلام الأجنبي بـ"عواقب قانونية" بسبب تيغراي

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بالسويداء جنوب سورية

إستئناف محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما غدا