سورية وايران تسعيان لإعادة ألق التبادل التجاري بينهما

العالم - سورية

مشيراً إلى وجود ضرورة لتسهيل عمليات الشحن ونحن نعمل لفتح قنوات نقل بحرية او برية او جوية منتظمة لكي نصل إلى الهدف الأساسي وهو رفع التبادل التجاري بين البلدين.

وتمنى من غرفة تجارة بغداد ان تمنح أهمية لقضية الترانزيت بين سورية والعراق وإيران للوصول إلى نتيجة لتفعيل خط الترانزيت ، مقترحاً أن يكون هناك اجتماع ثلاثي سوري ـ إيراني ـ عراقي على مستوى المعنيين والمختصين بهذا الشأن للوقوف على معوقات النقل والترانزيت لمعالجتها أملا ان يكون هناك اتفاق عربي ونظام معين للشحن والترانزيت يتم العمل به في جميع الدول العربية أو على الأقل ان يتم الاتفاق عليه بين دول الجوار مثل العراق والأردن ولبنان ، بحيث يكون عادلا للجميع برسوم موحدة للجميع..