لبنان:طقس حارّ ورطب في اليومين المقبلين وينذر بالحرائق 

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وحذرت المصلحة اليوم الاحد من التعرّض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر اندلاع الحال العامة: طقس صيفي حار نسبياً ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين، مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى زيادة الشعور بالحر (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).

وكانت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية قد حذّرت من احتمال حدوث حرائق في جميع المناطق في ظل موجة الحر المستمرة طيلة الأسبوع الحالي.

وفي السياق اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون ، بوزير الداخلية محمد فهمي، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الجهوزية الكاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة الحر إلى البلاد.

بدوره، أكد فهمي أنه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أي طارىء، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.

كما اتصل عون بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمواجهة أي إحتمال ﻹندلاع الحرائق، ولا سيما في المناطق الحرجية.