الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان:طقس حارّ ورطب في اليومين المقبلين وينذر بالحرائق 

لبنان:طقس حارّ ورطب في اليومين المقبلين وينذر بالحرائق 
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

يشهد لبنان طقساً حاراً خلال اليومين المقبلين إذ ستبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية لتصل إلى ذروتها يوم الاثنين، بحسب توقعات مصلحة الأرصاد الجوية. 

العالم_لبنان
وحذرت المصلحة اليوم الاحد من التعرّض لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر اندلاع الحال العامة: طقس صيفي حار نسبياً ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الاثنين، مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي إلى زيادة الشعور بالحر (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة).
وكانت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية قد حذّرت من احتمال حدوث حرائق في جميع المناطق في ظل موجة الحر المستمرة طيلة الأسبوع الحالي.
وفي السياق اتصل رئيس الجمهورية ميشال عون ، بوزير الداخلية محمد فهمي، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الجهوزية الكاملة لمواجهة تجدد الحرائق نتيجة الحرارة المرتفعة واحتمال وصول موجة الحر إلى البلاد.
بدوره، أكد فهمي أنه طلب من الأجهزة المعنية والبلديات أن تكون جاهزة لمواجهة أي طارىء، مع إمكانية الاستعانة بطوافات الجيش عند الضرورة.
كما اتصل عون بالمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، وطلب منه أن تكون أجهزة الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمواجهة أي إحتمال ﻹندلاع الحرائق، ولا سيما في المناطق الحرجية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هل يعود لبنان الى الاغلاق التام؟

اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

تواصل الإحتجاجات في لبنان تنديدا بالوضع المعيشي والإقتصادي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الطاقة السعودي يعلن موعد خفض إنتاج النفط

"طالبان" تؤكد على وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح السجناء

الخارجية الروسية: الغرب استخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سورية وروسيا بخبث

لبنان:طقس حارّ ورطب في اليومين المقبلين وينذر بالحرائق 

لبنان: وزارة الصحة تعلن عن إجراءات لمعالجة أزمة الدواء

تايلاند.. الشرطة تفرق محتجين على الحكومة بالغاز المسيل للدموع