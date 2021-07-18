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السادات: الحكومة المصرية تراجع ملف تظلمات النشطاء

السادات: الحكومة المصرية تراجع ملف تظلمات النشطاء
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر أن الدولة تراجع ملف تظلمات النشطاء.

العالم - مصر

وأكد السادات أن قرار الإفراج عن عدد من النشطاء في البلاد "مثّل حالة كبيرة من السعادة في الأوساط السياسية المصرية"، مشيرا إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.

وأضاف في تصريح لـ"القاهرة 24": "الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قدمت على مدار سنوات طوال في ملف النشطاء السياسيين "حيث تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى فتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري.

وأفرجت السلطات المصرية، الأحد عن أكثر من 128 متهما بقضايا إرهاب بينهم صحفيون وناشطون.

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