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الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط

الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى".

العالم - الجزائر

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "هذا الإجراء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

وتابعت: "هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وأضافت: "نظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور"، موضحة أنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".

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الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط

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