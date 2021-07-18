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مستوطنون صهاينة يقتحمون حي الطيرة برام الله

مستوطنون صهاينة يقتحمون حي الطيرة برام الله
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

اقتحم عدد من المستوطنين الصهاينة بحماية جيش الاحتلال الصهيوني، يوم الأحد، منطقة خربة البد المحاذية لحي الطيرة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة، لأداء طقوس تلمودية.

العالم - فلسطین

ونقلت مصادر فلسطينية مطلعة أن الاحتلال الصهيوني نصب حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بحافلة كبيرة.

من جهة ثانية أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني مساء يوم الاحد، أصحاب المحال التجارية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل المحتلة على إغلاق ابواب المحال التجارية تحت تهديد السلاح.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الصهيوني أجبروا التجار على إغلاق محالهم، تمهيدا لقيام مجموعة من المستوطنين الصهاينة باقتحام شارع بئر السبع، حيث سيقومون بأداء طقوس تلمودية بجوار قبر "عتنائبل بن كناز".

وقد انتشر عشرات من جنود الاحتلال الصهيوني في المنطقة، ما أدى الى هروب آلاف المواطنين الذين كانوا في أسواق تلك المنطقة، لشراء احتياجات عيد الأضحى.

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مستوطنون صهاينة يقتحمون حي الطيرة برام الله

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