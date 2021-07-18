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ترامب يعلق على حملة التطعيم الأمريكية ضد كورونا

ترامب يعلق على حملة التطعيم الأمريكية ضد كورونا
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية الحالية متأخرة كثيرا عن جدول التطعيم ضد فيروس كورونا.

العالم - الأميرکيتان

وقال: "أفعال جو بايدن بعيدة كل البعد عن أن تكون الأفضل".

وأضاف: "سكان الولايات المتحدة يرفضون التطعيم بسبب عدم الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية والمعلومات التي تنشر في الإعلام الكاذب".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عن امتعاضه من منصات التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، واصفا إياها بأنها "تقتل الناس" من خلال السماح للمعلومات الخاطئة حول لقاحات "كوفيد – 19" بالانتشار عبر منصتها.

وردت شركة "فيسبوك" على الاتهامات في مدونة بقلم نائب رئيس الشركة جاي روزن قال فيها إن "الحقائق مختلفة".

وأضاف: "تظهر البيانات أن 85% من مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة تلقوا أو يريدون تطعيمهم ضد كورونا".

وتابع: "هدف الرئيس بايدن كان الوصول إلى تطعيم 70% من الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو ولم تكن الشركة السبب وراء تفويت هذا الهدف".

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ترامب يعلق على حملة التطعيم الأمريكية ضد كورونا

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