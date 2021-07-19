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روحاني يوعز بتخصيص الاعتمادات المرصودة لحل مشكلة المياه في خوزستان

روحاني يوعز بتخصيص الاعتمادات المرصودة لحل مشكلة المياه في خوزستان
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

اوعز رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لمنظمة التخطيط والميزانية بتخصيص الاعتمادات المرصودة لحل مشكلة المياه في محافظة خوزستان على الفور.

العالم - ايران

واعرب الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد عن اسفه للاوضاع في محافظة خوزستان جراء الجفاف وشحة المياه والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة الامر الذي ادى الى أزمة نقص المياه في بعض أجزاء البلاد ، وخاصة خوزستان .

وأشار الى رصد اعتمادات من قبل الحكومة لمعالجة ازمة المياه الناجمة عن الجفاف في محافظة خوزستان واوعز إلى منظمة التخطيط والميزانية بتخصيص الاعتمادات المرصودة للمحافظة بشكل كامل فورا.

ولفت روحاني إلى الجهود والتدابير التي اتخذتها الحكومة على مدى السنوات الثماني الماضية لحل مشكلة المياه في خوزستان من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب في المحافظة وكذلك تنفيذ مشاريع كبرى في مجال المياه والكهرباء، معربا عن شكره لابناء محافظة خوزستان الاعزاء لصبرهم وتحملهم ، والجهود الجادة التي يبذلها مدراء المحافظات والوزراء المعنيون وتعاون القوى الأخرى في البلاد ولجنة إدارة الأزمات لحل مشاكل ابناء المحافظة.

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