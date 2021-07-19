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قائد عسكري: الدفاع الجوي يدافع عن وجود البلاد ويصون سماءها

قائد عسكري: الدفاع الجوي يدافع عن وجود البلاد ويصون سماءها
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

 اكد مساعد الشؤون التنسيقية لقائد قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد ابوالفضل سبهري راد بان قوة الدفاع الجوي هي في الخط الامامي للدفاع عن سمعة ومكانة ووجود البلاد وتوفر الامن لسمائها.

العالم - ايران

وقال العميد سبهري راد خلال زيارة تفقدية قام بها اعضاء اللجنتين العمرانية والاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد لمركز القيادة والسيطرة لقوة الدفاع الجوي: ان الدور القيم للدفاع الجوي ليس خافيا على احد منذ مرحلة الحرب المفروضة (1980-1988) لغاية اليوم، ولم تجر لحد الان اي عمليات برية من دون غطاء جوي.

واعتبر الشعور بالامن بانه من شانه ان يؤدي للازدهار الاقتصادي وبالامكان عبر اجتذاب الاستثمارات الاقتصادية توفر المزيد من الارضية للامن واضاف: انه وفي ظل الهمم والالتزام والفطنة والانشطة الدؤوبة المبذولة ليل نهار من قبل الكوادر الاباة للدفاع الجوي للجيش سوف لن يبقى خافيا على احد الدور الاساس والهادف للدفاع الجوي في توفير الامن لسماء البلاد والتجارة العابرة.

واضاف: ان الدفاع الجوي هو الخط الامامي للدفاع عن سمعة ومكانة ووجود البلاد ويوفر الامن لسماء البلاد بكل طاقاته في مجال الكشف والاعتراض والتدمير في مواجهة جميع التهديدات.

وقال العميد سبهري راد: رغم التهديدات والحظر فان الدفاع الجوي وبهمم شباب وعلماء البلاد وبالتعاون مع سائر المؤسسات والجامعات ووزارة الدفاع ومنظمة جهاد الاكتفاء الذاتي، قد بلغ مرحلة الاكتفاء الذاتي لله الحمد في جميع المجالات الدفاعية ووفر الامن وراحة البال والاستقرار للمواطنين الاعزاء.

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