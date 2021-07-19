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مسؤول امني: لا صحة لمصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في خوزستان

مسؤول امني: لا صحة لمصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في خوزستان
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

فند مساعد الشؤون الامنية والشرطية لمحافظ خوزستان ولي الله حياتي مزاعم مصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في المحافظة بسبب الاحتجاج على المشاكل الناجمة من شحة المياه.

العالم - ايران

وقال حياتي في تصريح للصحفيين الاحد: ان المعادين للجمهورية الاسلامية الايرانية قاموا في الايام الاخيرة ببث اخبار وفيديوهات ملفقة بزعم مصرع 3 اشخاص خلال الاحداث الاخيرة في بعض مناطق المحافظة.

واضاف: ان الفيديوهات التي بثها اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية الالداء والتي زعموا فيها مصرع 3 اشخاص واثنين من افراد قوى الامن الداخلي لا صحة لها اطلاقا.

واوضح بانه خلال الاحداث الاخيرة لقي احد المواطنين الابرياء مصرعه اثر اطلاق النار من قبل مثيري الشغب على محولة كهرباء في مدينة شادكان بهدف تخريب الاموال العامة وتحريض الموطنين، حيث تعمل القوات الامنية على الكشف عن الفاعلين واعتقالهم.

وصرح بان شخصا اخر في مدينة كوت عبدالله تعرض لاطلاق نار امام باب منزله وتوفي لاحقا في مستشفى باهواز والسبب في مصرعه يعود الى خلافات عائلية ولا علاقة لذلك بالاحداث الاخيرة.

وحول شريط الفيديو المنشور بشان استشهاد اثنين من افراد قوى الامن الداخلي اوضح بان الحادث يعود الى عدة اعوام مضت حينما اطلق مجهولون النار على افراد قوى الامن الداخلي في خيمة مقامة باحد منتزهات المدينة لتقديم الخدمة للمواطنين خلال ايام عيد النوروز.

واكد بانه في ظل يقظة اهالي خوزستان الذين احبطوا مؤامرات الاعداء على الدوام واحدة اثر اخرى فان الاستقرار الكامل سائد اليوم في المحافظة ويجري العمل بهمم المسؤولين على معالجة المشاكل الناجمة عن شحة المياه.

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