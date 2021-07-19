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الاعلام العبري: هجوم إلكترونيّ تسبّب بإغلاق مواقع

الاعلام العبري: هجوم إلكترونيّ تسبّب بإغلاق مواقع
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أُغلِق، الأحد، عدد من المواقع الإلكترونيّة للكيان الاسرائيلي، إثر هجوم، استهدف خوادم شركة "Piont"، مطوّرة مواقع الويب وأنظمة المعلومات، بحسب ما ذكر موقع "واللا" الإخباريّ.

العالم - الاحتلال

وقال الموقع، إن "هجوما إلكترونيا"، استهدف عددا من المواقع، من بينها موقعي "سونول (شبكة محطات وقود)" و"آي ديجيتال".

وذكر الموقع أن "أصل الهجوم غير واضح على وجه اليقين"، مشيرا إلى أنه "في شركة Piont، تعمل الشركة مع خبراء الإنترنت على استعادة البيانات من أجل إعادة الخوادم إلى العمل، وتقدير مدى الضرر"، الذي لحق بها.

وأضاف: "كما شددوا (في الشركة) على أن الفرق، تعمل بتعاون كامل مع منظومة السايبر الوطنية (الإسرائيلية)".

ونقل الموقع عن محلل في شركة "Security Joes" لأمان الكمبيوتر، يُدعى توم مالكا، قوله: "من تحقيق أجريناه، يبدو أن موقع مجموعة ’بايونت’ قد انهار، وكشف خطأ في الخادم عن معلومات حساسة، الأمر الذي يثير الشكوك حول وقوع هجوم إلكتروني".

وأضاف مالكا: "إذا كان بالفعل هجومًا إلكترونيًا، فهناك قلق كبير على المعلومات الحساسة، وتابع: "سنواصل التحقيق وتحديث أي معلومات جديدة يتم اكتشافها في الساعات المقبلة".

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