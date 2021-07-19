تدهور كبير في الوضع الوبائي في تونس- الجزء الاول

العالم - المغاربية

في الشأن التونسي مواجهة جديدة مع فيروس كورونا: تخوض تونس معركة شرسة بعد دخولها في نفق الوباء المظلم موجة هي الاشد فتكا وانتشارا منذ ظهورالفيروس في البلاد.

أمأ في ليبيا فقد لاقت خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي رسمياً رود فعل محلية ايجايبة وتفاؤلاً بتحسن الوضع المعيشي، لكن تبقى تساؤلات عن دلالة الخطوة واهميتها ومردودها الفعلي على حياة المواطنين.

وفي المغرب: يشارك في الانتخابات التشريعية في المغرب 32 حزباً في ظل فقدان الثقة بالعملية السياسية والانتخابية، مايطرح مخاوف من العزوف الانتخابي.

وفي الجزائر تتصدر الملفات الاقتصادية والاجتماعية اولويات الحكومة الجديدة وفي مقدمتها الاصلاحات الهيكلية بما فيها السوق المالية وتحسين مناخ الاستثمار.

أما موريتانيا تشهد ارتفاعا ملحوظاً في عدد الاصابات بفيروس كورونا وسطى مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

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