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تحديث أمني جديد في غوغل كروم... يحمي بياناتك وخصوصيتك

تحديث أمني جديد في غوغل كروم... يحمي بياناتك وخصوصيتك
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة أمان جديد في متصفحها غوغل كروم وهي HTTPS-First Mode.

العالم- منوعات

وتمكن الصيغة الجديدة المستخدمين من الاتصال بالانترنت بأمان، حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتنطلق الميزة الجديدة في شهر سبتمبر المقبل، وتؤدي إلى حماية بيانات المستخدم وخصوصيته.

وسيعرض المتصفح تحذيرا إذا ما كان الموقع الذي يريده المستخدم لا يدعم HTTPS.

وستعتمد غوغل على تعليقات المستخدمين بشأن الميزة التي ستكون اختيارية في البداية، حتى يصبح الوضع افتراضيا فيما بعد.

ومؤخرا أطلقت شرکة "غوغل" الأمريکية، ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق "غوغل" على هواتف "آيفون"، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف "أندرويد" في وقت لاحق من العام الحالي.

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تحديث أمني جديد في غوغل كروم... يحمي بياناتك وخصوصيتك