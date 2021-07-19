ما هي أوجه الشبه في العلاقات بين الضباع والبشر؟

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ووفقا لمجلة "العلم"، فإن فريق بحثي في جامعة "ميتشغان" الأمريكية تابع سلوك عشيرة من الضباع المرقطة في كينيا، وقام بتسجيل جميع حركاتها وتفاعلاتها على مدار ثلاثة عقود.

ونجح الفريق البحثي في عمل تصور كامل للعلاقات التي تربط هذه الحيوانات بعضها ببعض.

واكتشف الباحثون الأمريكيون أن صغار الضباع تقيم علاقات مع أسر الضباع الأخرى المرتبطة بصداقة أو علاقة بأمه.

ووجدت الدراسة أنه كلما زادت قدرة الضبع الصغير على تكرار نفس علاقات أمه، كلما طالت المدة التي يستطيع أن يبقى خلالها على قيد الحياة.

وأشارت نتائج الأبحاث إلى أن صغار الضباع التي لا تتمتع أمهاتها بالعلاقات القوية نفسها، تحاول اختيار حلفاء أفضل أو أقوى لنفسها من التي اختارته الأمهات.

ومن خلال متابعة هذه الحيوانات على مدار أجيال متعاقبة، تبيّن أن صغار الضباع ترث من آبائها اعتلاء قمة هرم القطيع.