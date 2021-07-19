الحكومة الجزائرية الجديدة...أولويات وتحديات الجزء الثاني

العالم - المغاربية

ويترأس الحكومة الجزائرية الجديدة رجل اقتصاد ومالي هو ايمن بن عبدالرحمن، ما يؤكد ان اولويات هذه الحكومة هي اقتصادية في ظل الازمات التي تعيشها الجزائر وتفاقمها جراء كورونا، بالاضافة الى التحديات السياسية والامنية داخليا وخارجيا.

كيف يمكن قراءة هذه التشكيلة الوزارية؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وهل ستنجح في ما فشلت به سابقاتها؟

نناقش هذه المواضيع مع ضيوف هذه الحلقة من برنامج مغاربية: الناشط السياسي وليد بلقرون، والباحث السياسي عبدالرحمن صالح.

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