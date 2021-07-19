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الحكومة الجزائرية الجديدة...أولويات وتحديات الجزء الثاني

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تصدر المشهد الجزائري اعلان تشكيل حكومة جديدة ذات الطابع التكنوقراطي، فقد تم الاحتفاظ بعدد كبير من الوزراء السابقين بالاضافة الى استخدام عدد قليل من التشكيلات السياسية صاحبة التمثيل البرلماني وفق نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.

العالم - المغاربية

ويترأس الحكومة الجزائرية الجديدة رجل اقتصاد ومالي هو ايمن بن عبدالرحمن، ما يؤكد ان اولويات هذه الحكومة هي اقتصادية في ظل الازمات التي تعيشها الجزائر وتفاقمها جراء كورونا، بالاضافة الى التحديات السياسية والامنية داخليا وخارجيا.

كيف يمكن قراءة هذه التشكيلة الوزارية؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وهل ستنجح في ما فشلت به سابقاتها؟

نناقش هذه المواضيع مع ضيوف هذه الحلقة من برنامج مغاربية: الناشط السياسي وليد بلقرون، والباحث السياسي عبدالرحمن صالح.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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