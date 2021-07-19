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شاهد.. باحث سياسي: الحكومة الجزائرية الجديدة ولدت ميتة لهذا السبب

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي عبدالرحمن صالح ان الحكومة الجزائرية الجديدة لقد ولدت ميتة نتيجة لجملة من العوامل ومن اهمها المقاطعة الواسعة للانتخابات التشريعية.

العالم - خاص بالعالم

واوضح صالح في حديث لبرنامج المغاربية على قناة العالم الاخبارية بان مجموع عدد الاصوات التي حصل عليها نواب البرلمان كلهم يصل الى مليون ومئة الف صوت من ضمن هيئة ناخبة تقدر 24 مليون يعني عدد البرلمان الحالي لايمثل سوى واحد على اربع عشرين من الهيئة الناخبة وبالتالي هذا البرلمان الذي انبثقت عنه هذه الحكومة لايمثل التوجهات الشعبية.

وبين صالح ان معظم الوجه التي استدعيت للمشاركة في هذه الحكومة هي وجوه محسوبة على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ولايوجد هناك من جديد وبالتالي تعتبر هذه الحكومة للشارع الجزائري ليس بالحدث الجديد باعتبار نسبة المشاركة الضعيفة جدا وباعتبار الوجوه التي شكلت هذه الحكومة.

وشدد صالح على ان عزوف الاحزاب السياسية الكبرى عن المشاركة في هذه الحكومة بالاضافة الى مقاطعة بعض الاحزاب السياسية الكبري للانتخابات التشريعية توضح لنا الصورة الوضع التي جاءت به هذه الحكومة.

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شاهد.. باحث سياسي: الحكومة الجزائرية الجديدة ولدت ميتة لهذا السبب