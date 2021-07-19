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آية الله خامنئي: الحضور الموحد للأبدان حول الكعبة ليس ميسراً ولكن الحضور الموحد للقلوب حول آيات القرآن الكريم والإعتصام بحبل الله واجب دائم

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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