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آية الله خامنئي: أمريكا وحلفاؤها حساسون تجاه عنوان "المقاومة" وقد شحذوا هممهم ضد "جبهة المقاومة الإسلامية" بمختلف أشكال العداء

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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