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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حيًا في قلب كل مسلم وإن غاب في إطاره المناسكي فإن رسالته ينبغي أن لا تفقد بريقها
آية الله خامنئي: بلاء الجائحة ولربّما بلاء السياسات الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم المؤمنين مشاهدة رمز الوحدة للأمة الإسلامية وعظمتها
آية الله خامنئي: الأثر الأول لهذا الجهاد وهو منع امريكا وغيرها من المتغطرسيين الدوليين من التدخل وإثارة الشر في البلدان الإسلامية
آية الله خامنئي: الأثر الأول لهذا الجهاد وهو منع امريكا وغيرها من المتغطرسيين الدوليين من التدخل وإثارة الشر في البلدان الإسلامية
آية الله خامنئي: منطقتنا وأحداثها المتسارعة معرض للدروس والعبر كالقوة الناتجة عن الجهاد والمقاومة ضد المعتدي والإذلال الناتج عن الخضوع
آية الله خامنئي: الحكومات التي تتبادل الود والصداقة علانية وسراً مع الكيان الصهيوني الغاصب تنكر حق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي
آية الله خامنئي:جهود الأمريكيين لتشويه عزم الشباب والمقاومة بالعراق وسوريا ولبنان وبلدان أخرى ونسبها لإيران إهانة للشباب وناتجة عن قلة إدراكهم
آية الله خامنئي:اليمن المحاصر يتحمل 7 سنوات من الحرب والقمع على يد العدو الشرير لكنه ورغم مجاعة الغذاء والدواء لا يستسلم للمتغطرسين
آية الله خامنئي:فلسطين تسحب "سيف القدس" من غمده في كل أجزائها وان القدس وغزة والضفة الغربية وأراضي 48 تنهض وتمرغ أنف المعتدي بالوحل
آية الله خامنئي:شموخ عناصر المقاومة في كل هذه المنطقة الحساسة وصحوة الشعوب وتحفيز جيل الشباب النابض بالحياة يملأ القلوب بالأمل
آية الله خامنئي:اليمن المحاصر يتحمل 7 سنوات من الحرب والقمع على يد العدو الشرير لكنه ورغم مجاعة الغذاء والدواء لا يستسلم للمتغطرسين
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.