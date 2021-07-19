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المسلحون الشيشانيون يعتزمون مغادرة سوريا

المسلحون الشيشانيون يعتزمون مغادرة سوريا
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعلن ما يسمى بـ"جنود الشام القوقاز" ان جميع العناصر الشيشانيين يعتزمون مغادرة الأراضي السورية.

العالم - سوريا

وأفاد مسؤول ما يسمى بتنظيم "جنود الشام القوقاز"، المدعو "مسلم الشيشاني" بأن تنظيم ما يسمى بـ"هيئة تحرير الشام" داهمت مراكز عسكرية في جبل التركمان في ريف اللاذقية بحثاً عنه، بعد أن منحته أسبوعاً لمغادرة إدلب.

وأفاد "الشيشاني" في تسجيل صوتي تناقلته تنسيقيات المسلحين، أن جميع العناصر الشيشانيين يعتزمون مغادرة الأراضي السورية برفقته، إلا أن المهلة التي منحتها ما يسمى بـ"تحرير الشام" له ولجماعته غير كافية، متهماً "الهيئة" بأنها تعقد تسويات واتفاقيات ثم تتصرف بطريقة معاكسة لها.

وأوضح أن "الهيئة" منحته في وقت سابق شهراً ونصف الشهر لمغادرة مناطق سيطرتها، إلا أنها بدأت بمداهمة مراكزه بحثاً عنه بعد 20 يوماً من سريان الاتفاق، من دون تبليغه بذلك أو طلب مقابلته، لافتاً إلى أنه لا ينوي تحويل الأزمة إلى صدام عسكري مع "الهيئة" وأن كل ما يريده هو المزيد من الوقت للمغادرة.

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المسلحون الشيشانيون يعتزمون مغادرة سوريا

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