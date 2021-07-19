مع حلول عيد الأضحى المبارك.. إحذر الإفراط في تناول اللحوم لهذه الأسباب

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أظهر بحث من الولايات المتحدة، أن تناول اللحوم بكثرة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية والوفاة المبكرة وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب، وذلك كما نشر موقع "بي إتش أف".

ووجد الباحثون، أن تناول وجبتين في الأسبوع من اللحوم الحمراء ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية بنسبة 7 في المائة، مقارنة بعدم تناول أي شيء على الإطلاق.

واكتشفوا أنه عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء غير المصنعة، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية يزداد بنسبة 3 في المائة مع كل حصتين "كبيرتين" في الأسبوع، ويزداد خطر الموت المبكر بنسبة 3 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة المخاطر بنسبة 3 في المائة "أو حتى 7 في المائة" هي زيادة طفيفة، خاصة إذا كان مستوى المخاطرة منخفضًا في البداية، حيث تستند هذه النتائج إلى متوسط الزيادة في المخاطر عبر آلاف الأشخاص ويمكن أن يكون من الصعب تطبيقها مباشرة على الأفراد.

وأثبتت الأبحاث، أن الأشخاص الذين تناولوا اللحوم غالبًا ما يكونون أصغر سناً وذكورًا ومدخنين، لذلك يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ومؤشر كتلة جسم أعلى ومستويات أعلى من الكولسترول وجودة نظام غذائي أقل.