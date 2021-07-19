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الأميركيتان
أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: على الشعب الأفغاني اليقظ أن يراقب الأجهزة الاستخباراتية وأسلحة الحرب الناعمة الأمريكية في بلده ويتصدى لها بوعي
آية الله خامنئي: المحاولات الإعلامية الامريكية لتحريف ما تبديه المقاومة في العراق وسوريا ولبنان ونسبها لإيران دليل ضعف امريكا
آية الله خامنئي: في العراق تدحر المقاومة أمريكا المحتلة وصنيعتها داعش وتبدي عزما راسخا في مواجهة تدخل أمريكا ومن لفّ لفها
آية الله خامنئي:فلسطين المغتصبة تستنجدنا واليمن المظلوم ومصائب أفغانستان تقلقنا والحوادث المرة في العراق وسوريا ولبنان تثير همم الشباب
آية الله خامنئي:وقانع الساحة في المنطقة الإسلامية تزيد من الأمل وتقوّي العزم وتضعنا أمام واجب كبير ومجاهدة لا تعرف الكلل والملل
آية الله خامنئي:خطاب الجمهورية الإسلامية الذي يثير قلق عالم الاستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة بوجه تدخل أمريكا وغيرها من القوى المعتدية
آية الله خامنئي يحمل علماء الامة وشعوبها ونخبها مسؤولية النهوض لتلافي ما اعترى ماضيها من صفحات مخجلة خالية من أي افتخار
آية الله خامنئي: التخلف العلمي والتبعية السياسية التي نراها اليوم في كثير من البلدان هي حصيلة الضعف والانفعال جراء سياسات البلدان الغربية
آية الله خامنئي: رمي الشيطان في منى غير ممكن لكن التصدي لشياطين الهيمنة وطردهم ممكن في كل مكان
آية الله خامنئي: لم يعد حج بيت الله الحرام متاحًا هذا العام لكن المتاح هو التوجه نحو ربّ البيت والذكر والخشوع والمناجاة في يوم عرفة ميسّرة للجميع
آية الله خامنئي: التخلف العلمي والتبعية السياسية التي نراها اليوم في كثير من البلدان هي حصيلة الضعف والانفعال جراء سياسات البلدان الغربية
الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.