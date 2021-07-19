أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

رويش ملت ..

نائب بلجنة الامن القومي .. الحكومة الجديدة لن تقاطع مفاوضات فيينا

ايران ...

ايران توجه انتقادات لامريكا وتحملها مسؤولية توقف تبادل السجناء

آفتاب يزد..

حركة طالبان تهدد باستهداف القوات التركية في حالة عدم انسحابها من الاراضي الافغانية

جوان ..

غارة امريكية بطائرات مسيرة على قافلة للحشد الشعبي قرب الحدود العراقية السورية

جمهوري اسلامي ..

حركتا حماس والجهاد الاسلامي تدعوان للاعتصام بباحات المسجد الاقصى للتصدي للمستوطنين الصهاينة

مردم سالاري ..

المتحدث باسم الخارجية .. ايران مستعدة لتبادل عشرة سجناء مع امريكا فورا

وطن امروز ..

تفاقم الاجواء ثانية بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة

كيهان ..

كوبا تشهد مظاهرات شعبية ضخمة تاييدا للحكومة وتنديدا بالتدخلات الامريكية

سياست روز..

الخارجية الصينية ..التمييز العنصري ضد المسلمين بامريكا يجسد الرياء الامريكي بشأن حقوق الانسان

خراسان ..

اجواء ساخنة بالمسجد الاقصى .. بنيت يدعو المستوطنين لاقتحامه والمقاومة تلوح بالتصدي والرد

اطلاعات ..

محافل بالكيان الصهيوني تكشف عن هلعه من تعاظم قدرات ايران بمجال المسيرات

ابتكار..

زعيم حركة طالبان الافغانية يتحدث عن رغبتها بمد جسور علاقات مع العالم

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة الایرانیه

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها، لبنان في الفخ السعودي، ..هناك مؤشرات تدل على لعب السعودية دورا رئيسيا في عرقلة اتفاق اللحظة الاخيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان وذلك بممارستها ضغوطا على الحريري ودفعه للاستقالة والتنحي عن هذه المهمة.

ان الضغوط السعودية جاءت بالتنسيق مع امريكا وفرنسا اللتين فقدتا الامل بامكانية تمرير الوصفة الغربية للتركيبة الحكومية بلبنان.

ان العامل الرئيسي الكامن وراء ممارسة السعودية ضغوطا على الحريري وعرقلة تشكيل حكومة جديدة بلبنان يرتبط بتصور ولي عهد السعودية بان استمرار وتفاعل الازمة اللبنانية سيحول الانظار عن الحرب في اليمن وسيخفف اجواء الادانة الدولية للسعودية, كما ترتبط هذه الضغوط ايضا برغبة الرياض في التاثيرعلى المعادلات الداخلية بلبنان عبر تيارات داخلية معروفة بصلاتها بالبلاط السعودي.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، موقفنا ثابت بمفاوضات فيينا، ولن يتغير بمجيئ حكومة جديدة, كتبت صحيفة عصر ايرانيان..ان موقف ايران في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي نابع من سياسة ثابتة للنظام الاسلامي حددها القائد بوضوح .

فأيران وافقت على خوض هذه المفاوضات انطلاقا من هذه السياسة التي تستهف الغاء الحظربالكامل ومرة واحدة مع اختبار مصداقية الالغاء.. وعلى هذا الاساس ومن هذا المنطلق..لن يتغير موقف ايران في مفاوضات فيينا بعد انتقال السلطة في بلادنا ومجيئ حكومة جديدة برئاسة ابراهيم رئيسي واية مسودة اتفاق مقترحة ستدرس بامعان لتقييم مدي انطباقها مع هذه السياسة الثابتة , وتخطئ امريكا والترويكا الاوروبية اذا ما تصورتا بان هناك تغييرا محتملا في موقف ايران والاجدر بهما الكف عن مماطلاتهما واذا ما ارادتا احياء الاتفاق النووي حقا .

اطلاعات ...

صحيفة اطلاعات نقلت في تقرير لها عن وزير النفط بيجن زنكنه قوله، اوبك بلاس لا يمكنها تجاهل عودة ايران النفطية، وحسب التقرير..الوزير زنكنه تحجث عن توصل اوبك بلاس لاتفاق بزيادة الانتاج بصورة تدريجيا ليصل الانتاج النفطي في نهاية 2022 لمستويات انتاج ابريل 2020 اي قبل قرار التخفيضات وذلك في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية بشكل كبير.

الوزير زنكنه نوه بضرورة اخذ اوبك واقع قرب عودة ايران للاسواق النفطية بعين الاعتبار في هذا المسار واستبعد زنكنه احتمال الميد من الارتفاع في اسعار النفط العالمية في الظروف العادية كما استبعد حدوث فجوات كبيرة بين العرض والطلب على النفط في الاسواق العالمية حتى نهاية هذا العام.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في افتتاحيتها، امريكا والطموحات اللامشروعة، العجيب في الامرهو ان ادارة بايدن تتصرف على صعيد مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي وكأن ايران هي التي خرجت من هذا الاتفاق وهي التي بحاجة اليوم للعودة لعضويته وليس امريكا..

ان على ادارة بايدن واذا ما كانت جادة حقا بشأن العودة للاتفاق النووي الكف عن المماطلات والالاعيب غير المجدية وطريق العودة واضح تماما ويتمثل بالاذعان بحقانية وقانونية مطالب ايران بدلا من طرح قضايا اضافية لا ترتبط بالموضوع النووي ومحاولة اقحام قضايا سيادية ايرانية سبق وان فشل ترامب في اقحامها في الاتفاق النووي رغم كل ضغوط الحد الاقصى الترامبية التي اعترف بايدن نفسه بفشلها.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في تقريرها، تعليمات بينيت تفجر غضب المقاومة.. رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت اصدر تعليمات للمستوطنين الصهاينة بالضفة الغربية بالتوجه نحو المسجد الاقصى وذلك مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك للحيلولة دون اقامة اية مراسم اسلامية.

ان هذا الاستفزاز الصهيوني دفع بحركتي حماس والجهاد الاسلامي لدعوة الفلسطينيين للتصدي له بملء باحات المسجد الاقصى والاعتكاف فيها.

وهناك انباء عن استعددات امنية صهيونية واسعة لدعم المستوطنين وكذلك اجواء تعبئة فلسطينية في مواجهة الاحتلال من جانبها لوحت المقاومة في غزة من ان سيف القدس ما زال مشرعا وانها لم تعيده لغمده في تحذير للكيان واضح لتل ابيب من اي تصعيد بالقدس .

كيهان ..

صحيفة كيهان نشرت تقريرا حول اتساع نشاطات داعش الارهابية بافريقيا يحمل عنوان، شمال وغرب افريقيا يتحولان لميدان لداعش، ويقول التقرير .. حذرت مؤسسة الدراسات والبحوث الامنية الافريقية من اتساع خطر تواجد تنظيم داعش الارهابي بافريقيا.

هذه المؤسسة قالت بوضوح ان بعض المناطق في شمال وغرب افريقيا في طريقها للتحول الى ميدان للدواعش يصولون فيه ويجولون منوهة في نفس الوقت بان الخطر الداعشي يزداد بصورة خاصة في ليبيا وتشاد وان هذا التنظيم الارهابي يجند اعداد متزايدة من المخدوعين بشعاراته الزائفة كما ان هذا التنظيم اوجدد شبكة ارتباطات واتصالات معقدة لتسهيل تحركاته المتزايدة بين ليبيا والجزائر وتشاد ومالي والنيجرونيجريا مما يشير لاعداده مخططات بالغة الخطورة على بلدان وشعوب القارة الافريقية بشكل عام.