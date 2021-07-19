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آية الله خامنئي:فلسطين المغتصبة تستنجدنا واليمن المظلوم ومصائب أفغانستان تقلقنا والحوادث المرة في العراق وسوريا ولبنان تثير همم الشباب

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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